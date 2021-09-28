Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо бездіяльності ДБР

Офіс генерального прокурора розпочав провадження щодо ймовірного невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань. Про це заявив заявник у справі "вагнергейту", колишній нардеп Андрій Тетерук, повідомляє Обозреватель.

Відповідне повідомлення від ОГПУ Тетерук отримав 28 вересня. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня, заявили в Офісі генпрокурора.

Як вказано у витязі з ЄРДР, Офіс виконує рішення слідчого судді Печерського районного суду. 16 вересня він зобов’язав ОГПУ відкрити провадження щодо невиконання слідчим Центрального апарату ДБР ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 22 липня.

Ця ухвала зобов’язувала Бюро почати розслідування ймовірної державної зради з боку представників влади. Слідчий ДБР нібито порушив частину 2 статті 382 Кримінального Кодексу "Невиконання рішення суду". Посадовцям, що вчинили такий злочин, загрожує позбавлення волі терміном до 5 років із забороною займати певні посади, терміном до 3 років.

"Однак в ОГПУ не вказали особу, відповідальну за ведення слідства щодо злочинної бездіяльності ДБР" , – йдеться у пості "Руху Опору Капітуляції".

Процесуальне керівництво з боку ОГПУ здійснює прокурор Литвинюк, який і підписав повідомлення про відкриття провадження.

"Рух Опору Капітуляції" заявив у Facebook, що спільно із союзниками та громадянами надалі триматиме цей процес під контролем.

"Суспільна увага і наполегливість дозволяють добиватися прогресу в боротьбі за чесне розслідування. Суспільство хоче з'ясування правди та притягнення до відповідальності причетних до злочину посадовців, а також тих, хто їх покриває" , – повідомила організація.

Нагадаємо, що 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подали до ОГПУ заяву про злочин ДБР. На їхню думку, Бюро ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з якою має почати розслідування зриву затримання "вагнерівців".

Офіс генпрокурора проігнорував заяву, тому 10 вересня заявники подали до Печерського районного суду скаргу на бездіяльність ОГП. 16 вересня суд зобов'язав Офіс відкрити провадження щодо невиконання рішення суду з боку ДБР.