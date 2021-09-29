Фінляндія вирішила більше не публікувати статистику COVID-хворих

Міністерство охорони здоров'я і добробуту Фінляндії прийняло рішення більше не публікувати статистику про нові випадки коронавірусу. З четверга, 30 вересня, моніторинг буде зосереджений на прогресі у вакцинації та кількості госпіталізацій, повідомляє РБК-Україна.

На сайті МОЗ буде публікуватися інформація, пов'язана з коронавірусом, яка найкраще показує поточний стан епідемії.

"Це відбувається на тлі збільшення числа щеплених людей і оновленої гібридної стратегії, затвердженої урядом на початку вересня" , - заявив директор Департаменту здоров'я Фінляндії Міка Салмінен.

Крім того, департамент не оцінюватиме регіональну ситуацію щодо пов'язаних з коронавірусом випадків.

Автор: Валерія Поліщук