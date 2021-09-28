Валютний ринок вівторка: підсумки дня

В результаті триваючого зниження котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знову впритул наблизилися до річних мінімумів.

Незважаючи на великі виплати компенсації ПДВ експортерам минулого тижня, на ринку зберігається підвищена пропозиція валюти, що змушує продавців демпінгувати. Сьогодні котирування опустилися до 26,52 гривень на покупку і 26,54 гривень на продажу. Це всього на 4 копійки вище встановленого минулого тижня річного мінімуму. Національному банку знову довелося двічі проводити інтервенції з купівлі валюти, щоб загальмувати процес зміцнення гривні. Перший раз регулятор вийшов на початку торгів; купивши близько 5 млн доларів за ціною 26,585 гривень, він пішов, а котирування продовжили знижуватися. Другий раз Нацбанк з'явився буквально через годину з великим ордером на покупку на рівні 26,51 гривень. За інформацією порталу «Курс України﻿», за цією ціною НБУ був готовий купити 100 млн доларів. Вже не в перший раз регулятор практикує ордера на велику суму нижче за ринок, щоб зупинити падіння долара. Сьогодні це теж спрацювало: котирування розвернулися і пішли вгору.

Закрили торги вівторка на 8 копійок на купівлі і на 7,5 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,60 / 26,68 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися трохи вже вчорашнього: спред на старті склав 8 копійок. Покупці вперто не хотіли брати дорого, а продавці довго вичікували, поки у одного з продавців не здали нерви, і він не віддав 0,5 млн доларів за ціною 26,60 гривень за купівельної заявці. Сталося це в 9:51. Буквально відразу ж на ринку з'явився Національний банк: він однією операцією купив 5 млн доларів за ціною 26,5850 гривень - і пішов. Котирування продовжили падіння і вже до 10:45 опустилися до денних мінімумів 26,52 / 26,54 (купівля / продаж). Експортери звернулися за допомогою до НБУ, і він вийшов ще раз. Явно не бажаючи купувати, регулятор виставив ордер нижче за ринок. Цього виявилося достатньо. Роздумує «брати чи не брати» покупці почали навперебій виставляти заявки, тренд розвернувся, і котирування полетіли вгору, незабаром після 12:00 досягнувши 26,595 на покупку і 26,63 гривень на продажу. На цей раз вже не позіхали продавці: вони зрозуміли, що їм випав шанс продати валюту не дуже дешево. В результаті їх активності котирування знову пішли вниз, другий раз за день.

Котирування закриття - 26,545 / 26,56 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 28,2 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 192,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,5495 гривень.

Офіційний курс долара на 29 вересня встановлений на позначці 26,5698 гривень за долар, зниження на 8,58 копійок.

Офіційний курс євро на 29 вересня встановлений на позначці 31,0335 гривень за євро, зниження на 14,29 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 4 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,67-26,68 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,63-26,64 гривень. При цьому протягом дня ціна спочатку знизилася, потім відскочила вгору, але до кінця дня знову опустилася до вищевказаних цифр.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1679 долара. Сьогодні євро здійснював продовжив падати і до 18-ї години опустився до позначки 1,1667 долара. Це всього на 5 пунктів вище річного мінімуму. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,17-31,18 до 31,10-31,12 гривень.

Російський рубль вранці виріс до 72,40 рублів за долар, але потім, коли всі світові валюти почали падати до долара США, не став винятком і до вечора подешевшав до 73 рублів за долар, втративши за день 60 копійок на доларі. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,90-72,96 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві другий тиждень зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.