Україна і Румунія почали щорічні військові навчання в гирлі Дунаю

Сьогодні, 28 вересня, у місті Тульча (Румунія) на Дунаї розпочалися українсько-румунські військові навчання "Ріверайн-2021". У них беруть участь бойові катери і вертольоти, а також підрозділи морської піхоти обох країн, повідомляє РБК-Украина.

243199572_1938590906344170_1685508428244

У навчаннях "Ріверайн﻿-2021" беруть участь понад 15 катерів, вертольотів та підрозділи морської піхоти та спецпідрозділу обох країн, а також Морської охорони Держприкордонслужби України та прикордонної поліції Румунії.﻿

243278450_1938591316344129_2624493089631

У ВМС України зазначили, що при переході морем Корабельна група відпрацювала ряд навчальних заходів, включаючи проходження кільватерним ладом, подачу сигналів за стандартами НАТО, перевірку зв'язку, проходження вузьких місць тощо.﻿

243280690_1938591176344143_2459241606989
"Попереду ві﻿йськових моряків двох країн очікує багато спільних тренувань і заходів",- додали в пресслужбі.
243287437_1938591403010787_5585781046688

﻿243317962_1938590949677499_7323230244988

243337653_1938591453010782_1508758135445

243356101_1938591356344125_6167125773238

243375315_1938591216344139_9872809560354

243524329_1938591013010826_4664693066341

243720376_1938591093010818_1359875533210

243756269_1938591136344147_3853507200136

243768155_1938591053010822_4423115785047

243879084_1938591263010801_3433154614595

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Автор: Дмитрий Кузнецов

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics