Україна і Румунія почали щорічні військові навчання в гирлі Дунаю

Сьогодні, 28 вересня, у місті Тульча (Румунія) на Дунаї розпочалися українсько-румунські військові навчання "Ріверайн-2021". У них беруть участь бойові катери і вертольоти, а також підрозділи морської піхоти обох країн, повідомляє РБК-Украина.

У навчаннях "Ріверайн﻿-2021" беруть участь понад 15 катерів, вертольотів та підрозділи морської піхоти та спецпідрозділу обох країн, а також Морської охорони Держприкордонслужби України та прикордонної поліції Румунії.﻿

У ВМС України зазначили, що при переході морем Корабельна група відпрацювала ряд навчальних заходів, включаючи проходження кільватерним ладом, подачу сигналів за стандартами НАТО, перевірку зв'язку, проходження вузьких місць тощо.﻿

"Попереду ві﻿йськових моряків двох країн очікує багато спільних тренувань і заходів" ,- додали в пресслужбі.

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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Автор: Дмитрий Кузнецов