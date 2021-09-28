В Кабміні заявили, що підстав підвищувати тарифи немає

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевняє, що жодної підстави підвищувати тарифи за тепло та гарячу воду для населення немає, повідомляє УНИАН.

"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає і не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій" , - написав Немчінов на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні " абсолютно доступні умови для отримання газу ".

Так, уточнив Немчінов, для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.