Стало відомо ім'я військового , який загинув на Донбасі

У неділю, 26 вересня, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув уродженець Харківської області 49-річний Віктор Молостов, який проходив службу в лавах 54-ї ОМБр ЗСУ, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні Сахновщинської територіальної громади Харківської області.

"26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув наш земляк — старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Молостов Віктор Михайлович. У Віктора Молостова залишилися дружина та двоє дітей" , — йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання із загиблим бійцем відбудеться 29 вересня о 12:00 в с. Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

Як повідомлялось "ДС", 26 вересня в результаті підриву на невідомому пристрої загинув один український військовий і ще один отримав поранення.