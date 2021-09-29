Данія продовжить заборону на розведення норок ще на рік. Власники звіроферм негативно поставилися до планів уряду, повідомляє РБК-Україна.

"Єдине, що можна зробити, - це продовжити на рік (до 2023 року - ред.) заборону, що діє в цьому році" , - цитує агентство Ritzaus міністра сільського господарства Расмуса Прена.

За його словами, мета заборони на розведення норок полягала в тому, щоб захистити датчан від так званих зоонозах - хвороб та інфекцій, які передаються від тварин до людини. Норка - єдина ідентифікована тварина, здатна передавати коронавірус людям.

Міністр зазначив, що законопроєкт про продовження заборони, вже підтриманий більшістю депутатів, буде представлений до парламенту найближчими днями.

Агентство зазначає, що при ухваленні рішення про продовження заборони влада Данії керувалася звітом Державного інституту сироваток (SSI). Згідно з документом, розведення норок після 2021 року може бути "пов'язане з ризиком для здоров'я невідомого масштабу".

Данські виробники норки висловили подив у зв'язку з можливістю продовження заборони. Як зазначив глава галузевої організації Таге Педерсен, влада країни знизила оцінку коронавірусу як небезпечного для суспільства захворювання і продовжувати заборону немає сенсу.

Нагадаємо, у 2020 році у Данії знищили понад 15 млн норок через небезпеку зараження людей мутованим коронавірусом. Влада виплатила фермерам компенсації.

Автор: Дмитрий Кузнецов