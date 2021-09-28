Поліцейська авіація доставила донорське серце для 12-річної дівчинки

У вівторок, 28 серпня, гелікоптер авіації МВС вперше залучили для транспортування донорського органу. Він оперативно доставив із Вінниці до Києва серце для пересадки 12-річній дівчинці, яка б померла, якби вчасно не отримала його﻿, повідомляє Обозреватель.

Гелікоптер МВС, який доставив донорське серце в Київ. Джерело: mvs.gov.ua

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він зазначив, що серце від 38-річного вінницького донора, який загинув через нещасний випадок, доправили до столиці всього за 50 хвилин, що врятувало життя юній дівчинці.

"Щойно закінчилась операція з пересадки серця 12-річній дівчинці, яка втратила б життя, якби вчасно не доставили орган. Серце вже б'ється у її грудях! У межах спільного з МОЗ проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським гелікоптером Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці донорське серце лише за 50 хвилин було доправлено до Києва" , – розповів міністр.

Лікар-кардіохірург Борис Тодуров. Джерело: mvs.gov.ua

Під час операції з трансплантації серця. Джерело: mvs.gov.ua

Крім цього, обидві нирки та печінку від того самого донора машинами МВС із супроводом патрульної поліції терміново привезли у Київ для пересадки пацієнтам інших лікарень.

Нирки вже сьогодні отримають дівчатка 12 та 17 років, а печінку пересадять ще одній 17-річній юнці, яка вже майже місяць знаходиться в реанімації у критичному стані.

За словами Монастирського, наразі МВС працює спільно з Мінцифри та Комітетом ВРУ з питань здоров’я нації над тим, щоб кожен із 7 мільйонів українців, які зареєстровані у додатку "Дія", міг за кілька натискань на екран смартфону дати добровільну згоду на донорство.