Amazon показала свого першого робота для дому (відео)

Американська компанія Amazon представила свого першого робота для дому Astro. Машина працює на технології "розумного дому" Alexa, повідомляє УНИАН.

У заяві компанії йдеться, що власники можуть керувати роботом дистанційно, наприклад, для перевірки домашніх тварин, дітей або безпеки за відсутності господарів.

Крім того, робот здатний автоматично "патрулювати" будинок і повідомляти своїх власників в разі виявлення будь-чого незвичайного. При цьому йому можна заборонити "входити" в певні приміщення.

А щоб у Astro була своя індивідуальність, розробники запрограмували його на ряд рухів і виразів екранного "обличчя".

Маленький робот оснащений камерою-перископом, яка висувається з його голови. Також у нього є підсклянник, але за бажання для Astro можна докупити й інші девайси: контейнер, тонометр і пристрій, який може навіть годувати собак.

У продаж робот надійде в кінці цього року і лише в США. Перший обмежений тираж коштуватиме 1000 доларів, а ціна наступних зросте до 1500.