Депутатів навмисно ввели в оману - Разумков про закон щодо олігархів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що під час розгляду закону про олігархів депутатів "навмисно ввели в оману", повідомляє УНІАН.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

Відповідаючи на запитання щодо його відсутності під час голосування за закон про олігархів, Разумков оцінив те, що відбувалося в сесійній залі ВР, як "дуже погано".

"Ситуація вийшла не те щоб з-під контролю, вона вийшла з-під закону" , - сказав він.

На запитання, що, на його думку, було зроблено не так під час розгляду та ухвалення закону, спікер нагадав, що одночасно було враховано кілька поправок, які не узгоджуються між собою, створюючи юридичну колізію. Йдеться про те, який орган – Національне агентство з питань запобігання корупції чи Рада нацбезпеки і оборони – ухвалює рішення про визнання особи олігархом.

"У зв'язку з тим, що була застосована для мене незрозуміла процедура, тому що об'єднали деякі статті Регла ﻿ менту, які між собою не поєднуються, які протирічать іншим статтям... Вони провели те голосування, яке провели.

Причому я глибоко переконаний, я про це говорив вже колегам, що, на мою думку, депутатів навмисно ввели в оману, тому що ті, хто запропонував цю процедуру, ті, хто ставив її на голосування, самі за неї не проголосували" , - зазначив Разумков.

На уточнення, чи має він на увазі першого віцеспікера ВР Руслана Стефанчука, голова парламенту сказав:

"Я маю на увазі і Руслана Олексійовича Стефанчука, і Федора Володимировича Веніславського, який був доповідачем по цьому закону. І головуючим був Стефанчук".

На запитання, чому вони, на думку спікера, не проголосували за закон, він сказав: "Я думаю, що розуміючи, що після цього будуть наслідки".

Разумков зауважив, що стосовно ситуації довкола цього закону представники опозиції вже написали заяви до Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

Голова ВР вважає, ситуація, яка склалася, є "непрофесійним підходом до підготовки і проведення цього питання".

"Я ще раз повторюю: я думаю, що депутатів ввели в оману з процедурою розгляду... Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, я впевнений, що це відбулося завдяки поспіху. І я про це попереджав" , - додав Разумков.

Він запевнив, що зробить усе залежне від нього, аби цей закон в "правильній редакції, яка була проголосована Верховною Радою, був виданий від Верховної Ради і направлений президенту на підпис".