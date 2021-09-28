Разумков вважає, що на закон про деолігархізації потрібно ветувати

Виправити юридичну колізію, що виникла під час голосування за законопроект про деолігархізацію, можна шляхом його ветування з боку президента України Володимира Зеленського та повернення документа до Верховної Ради з пропозиціями глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це можна виправити наступним чином - або це може бути вето президента, повернення (законопроекту - ІФ) до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроекту. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Наш" у вівторок ввечері.

Разом з тим він наголосив, що Рада не зможе переголосувати цей законопроект відповідно до процедури, передбаченої статтею 131 Регламенту.

"Його не потрібно переголосовувати. Є процедура, згідно зі статтею 131-ю, але вона працює, якщо закон голосувався за Регламентом, згідно з Конституцією. Я, як голова Верховної Ради вважаю, що був порушений Регламент. Тому запускати 131-шу статтю, переголосувати якісь поправки - це буде неправильним. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому в законопроекті враховані мої поправки", - пояснив глава ВР.

Разом із тим, Разумков поінформував, Рада в найближчий пленарний вівторок, 5 жовтня, планує розглянути проекти постанов, які блокують підписання законопроекту про деолігархізацію.

"У вівторок будуть проголосовані постанови про скасування (законопроекту про деолігархізацію - ІФ), які фактично блокують (підписання законопроекту спікером і президентом - ІФ). Я думаю, що їх не підтримає Верховна Рада. Сподіваюся, до цього часу комітет видасть коректний текст, за який саме і голосував парламент, без будь-яких маніпуляцій. Якщо це (розгляд проектів постанов, що блокують - ІФ) відбудеться, того ж дня я підпишу закон і відправлю на підпис президенту. Як тільки він повернеться або з вето, або з підписом президента, ми обов'язково оприлюднимо його в "Голосі України" (після опублікування в цій парламентській газеті закон набуває чинності - ІФ)", - пояснив спікер.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування ухвалений напередодні закон про олігархів №5599 у зв'язку з виниклою юридичною колізією. Як пояснив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.

Згідно з 398-ю поправкою, рішення про визнання особи, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) після звернення комісії з питань протидії надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

Водночас у 406-й поправці рішення про визнання олігархом ухвалює Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Як випливає з електронного протоколу поправки 396 і 398 були окремо винесені на голосування за їх підтримку.

Заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, який головував на пленарному засіданні у четвер, ставлячи на голосування поправку 406, не назвав поправки 396 і 398 серед автоматично відхилених.

Як повідомлялося, законопроект №5599 у другому читанні розглядали за спеціальною процедурою і вносили лише 13 поправок, схвалених профільним комітетом (з питань нацбезпеки), всі інші поправки вважалися автоматично відхиленими і про це щоразу під час голосування повідомляв Стефанчук. Представники опозиційних фракцій, зокрема "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - за життя" і "Батьківщина", зареєстрували 12 проектів постанов щодо скасування рішення Ради щодо ухвалення законопроекту про деолігархізацію. Згідно з Регламентом, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду такого проекту постанови в залі засідань.