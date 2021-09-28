Разумков вважає, що закон про деолігархізації потрібно ветувати

Разумков вважає, що закон про деолігархізації потрібно ветувати

Виправити юридичну колізію, що виникла під час голосування за законопроект про деолігархізацію, можна шляхом його ветування з боку президента України Володимира Зеленського та повернення документа до Верховної Ради з пропозиціями глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це можна виправити наступним чином - або це може бути вето президента, повернення (законопроекту - ІФ) до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроекту. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Наш" у вівторок ввечері.

Разом з тим він наголосив, що Рада не зможе переголосувати цей законопроект відповідно до процедури, передбаченої статтею 131 Регламенту.

"Його не потрібно переголосовувати. Є процедура, згідно зі статтею 131-ю, але вона працює, якщо закон голосувався за Регламентом, згідно з Конституцією. Я, як голова Верховної Ради вважаю, що був порушений Регламент. Тому запускати 131-шу статтю, переголосувати якісь поправки - це буде неправильним. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому в законопроекті враховані мої поправки", - пояснив глава ВР.

Разом із тим, Разумков поінформував, Рада в найближчий пленарний вівторок, 5 жовтня, планує розглянути проекти постанов, які блокують підписання законопроекту про деолігархізацію.

"У вівторок будуть проголосовані постанови про скасування (законопроекту про деолігархізацію - ІФ), які фактично блокують (підписання законопроекту спікером і президентом - ІФ). Я думаю, що їх не підтримає Верховна Рада. Сподіваюся, до цього часу комітет видасть коректний текст, за який саме і голосував парламент, без будь-яких маніпуляцій. Якщо це (розгляд проектів постанов, що блокують - ІФ) відбудеться, того ж дня я підпишу закон і відправлю на підпис президенту. Як тільки він повернеться або з вето, або з підписом президента, ми обов'язково оприлюднимо його в "Голосі України" (після опублікування в цій парламентській газеті закон набуває чинності - ІФ)", - пояснив спікер.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування ухвалений напередодні закон про олігархів №5599 у зв'язку з виниклою юридичною колізією. Як пояснив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.

Згідно з 398-ю поправкою, рішення про визнання особи, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) після звернення комісії з питань протидії надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

Водночас у 406-й поправці рішення про визнання олігархом ухвалює Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Як випливає з електронного протоколу поправки 396 і 398 були окремо винесені на голосування за їх підтримку.

Заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, який головував на пленарному засіданні у четвер, ставлячи на голосування поправку 406, не назвав поправки 396 і 398 серед автоматично відхилених.

Як повідомлялося, законопроект №5599 у другому читанні розглядали за спеціальною процедурою і вносили лише 13 поправок, схвалених профільним комітетом (з питань нацбезпеки), всі інші поправки вважалися автоматично відхиленими і про це щоразу під час голосування повідомляв Стефанчук. Представники опозиційних фракцій, зокрема "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - за життя" і "Батьківщина", зареєстрували 12 проектів постанов щодо скасування рішення Ради щодо ухвалення законопроекту про деолігархізацію. Згідно з Регламентом, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду такого проекту постанови в залі засідань.

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