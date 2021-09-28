Іспанія оголосила один з Канарських островів зоною лиха

Уряд Іспанії визнав острів Ла-Пальма, який страждає від виверження вулкану, зоною лиха. Таким чином, буде істотно збільшена фінансова підтримка регіону, повідомляє Деловая столица.

Уряд оголосив про перший пакет фінансової допомоги в розмірі 10,5 млн євро, який включає близько 5 мільйонів євро на покупку будинків, а решта — на придбання меблів і предметів першої необхідності.

Лава стікає з західного схилу вулкана в бік моря з 19 вересня. Були зруйновані майже 600 будинків і бананових плантацій на Ла-Пальмі. Тисячі людей були евакуйовані, а три прибережні села були заблоковані в очікуванні того, що лава після попадання в Атлантичний океан викине токсичні гази.

Але влада не може визначити, де і коли розплавлена порода досягне моря або як довго буде тривати виверження.