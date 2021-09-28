У Мінську айтішник відкрив вогонь по силовиках, що увірвалися в його квартиру

У Мінську чоловік відкрив стрілянину по силовиках, які увірвалися в його квартиру. Один з них отримав смертельне поранення, повідомляє УНИАН.

Чоловік вистрілив в одного з силовиків з мисливської рушниці. Той отримав смертельні поранення. Стрілка також убили﻿.

За даними каналу Nexta, вбито 32-річного Андрія Юрійовича Зельцера. Він працював в IT-компанії EPAM Systems.

У Комітеті державної безпеки Республіки Білорусь повідомили, що інцидент стався під час відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності.

"В одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на ураження, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений. Вогнем у відповідь злочинець був знищений" , - йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 139 (вбивство особи у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності).