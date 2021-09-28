Бійцям ООС дозволили відкривати вогонь у відповідь по бойовиках

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зняв усі обмеження щодо відкриття вогню у відповідь. Відтепер українські захисники можуть відповідати на вогонь російських бойовиків без узгодження з вищим керівництвом. Командири на місці самі прийматимуть рішення залежно від ситуації, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив військовий журналіст з 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко, який разом з іншими військкорами та блогерами 28 вересня зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ. Зазначається, що тепер командирам дозволено застосовувати все доступне озброєння.

"Нова ввідна – робити смерть ворогам можна і треба, рішення про відкриття приймає командир щодо всього доступного йому озброєння" , - написав журналіст.

Крім того, головнокомандувач своїм наказом позбавив військових необхідності заповнювати зайву документацію. Також Залужний повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar "переїхали зі складів" і вже виконують бойові завдання.

Під час зустрічі головнокомандувача з військкорами йому повідомили про підрив БК в окупантів.