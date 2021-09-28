Американці відмовилися від ізраїльської системи ППО "Залізний купол"

Армія США визначилася з комплексом для прикриття військ від крилатих ракет, вибравши в цій якості систему протиповітряної і протиракетної оборони Enduring Shield, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Пентагон вже підписав контракт з компанією Dynetics на будівництво передсерійних зразків системи протиповітряної і протиракетної оборони Enduring Shield ( «Незламний щит»).

В рамках угоди вартістю $ 247 млн Dynetics повинна побудувати для американської армії 16 пускових установок і 60 ракет-перехоплювачів. Найближчим часом будуть проведені фінальні випробування системи, а серійне виробництво «Незламного щита» планується запустити в 2023 році. Всього ж для потреб американської армії планується замовити 400 пускових установок.

Система була розроблена в рамках програми Indirect Fire Protection Capability на базі пускової установки Multi-Mission Launcher. В ході останніх тестових стрільб армія США порівнювала «Незламний щит» з ізраїльської системою «Залізний купол» (Iron Dome) і, врешті-решт, зробила вибір на користь розробки компанії Dynetics.США купили дві батареї ізраїльської системи протиповітряної оборони «Залізний купол» в 2019 році, а роком пізніше система була доставлена в США. Випробування першої батареї системи на американській землі відбулися в серпні 2021 року, а вже у вересні стало відомо про можливість відправки системи в Україні