Google пояснив видалення німецьких каналів RT з YouTube

Як стверджує "Інтерфакс-Україна", YouTube видалив німецькі канали Russia Today через порушення правил щодо неправдивої інформації про COVID-19.

"У YouTube є чіткі правила спільноти, в яких викладається, що дозволено на платформі. RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про коронавирусной інфекції COVID-19. Це призвело до припинення їх прав на публікацію відео" , - сказали "Інтерфаксу" в прес-службі Google.