29 вересня 2021 - яке сьогодні свято, що не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день серця, День отоларинголога, Всесвітній день шкільного молока, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи, повідомляє УНИАН.

В Україні-День отоларинголога, в США - День ветеранів зарубіжних воєн, День кави, День щасливого гусака, День ожини, День біскотто, День мокачино, День жіночого здоров'я та фітнесу, в Аргентині - День винахідника, в Парагваї - День Перемоги в битві за Бокерон, в Португалії - День пам'яті блаженного Фернандо.

Пам'ятні дати 29 вересня, річниці та події

У 1650 році Генрі Робінсон відкрив у Лондоні перше в світі шлюбне агентство. Кілька століть в Європі функції весільних контор виконували всюдисущі свахи, їх діяльність вважалася почесною і досить високо оплачувалася. У ті часи свахи і звідні вважалися не стільки фахівцями і дипломатами справ серцевих, скільки координаторами злиття капіталів.

До того ж свахи чудово виконували роль сучасної "жовтої преси", розносячи останні новини у вигляді чуток і пліток. Один з перших клієнтів Робінсона, сер Джон Даймлі, як свідчать історичні документи, побажав створити сім'ю з молодою жінкою і дав оголошення. Головний критерій: "Дама повинна володіти статком в 300 гіней (на сучасні гроші - близько 500 тисяч доларів). Не важливо, чи є вона незайманою, вдовою або вагітною від колишнього чоловіка".

У 1793 році в англійському спортивному журналі вперше було згадано про гру в теніс.

У 1829 році в Лондоні за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Роберта Піля була створена цивільна поліція, згодом - Скотланд-Ярд.

У 1853 році поблизу Шотландії розбилося на скелях вітрильне судно "Annie Jane". У корабельній аварії загинули 348 осіб.

У 1885 році в Блекпулі почали ходити перші в Англії електричні трамваї.

У 1913 році французький льотчик Моріс Прево на літаку "Deperdussin" вперше перевищив швидкість 200 км/год.

У 1916 році Джон Рокфеллер, засновник компанії "Standard Oil", став першим у світі мільярдером.

У 1930 році видатний ірландський драматург і романіст, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури, один із засновників Лондонської школи економіки і політичних наук Джордж Бернард Шоу відмовився прийняти титул пера.

Друга світова. Трагедія Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року в ході чітко спланованої операції все єврейське населення Києва було зібрано в одному місці під приводом переміщення його для проживання в нове розташування. Всі, хто перетинав кордон оточення, назад вже не повернулися... за два дні в ярах Бабиного Яру були розстріляні понад 33 тисячі осіб.

Ця цифра приблизна, так як не вівся облік малолітніх дітей, які розділили разом зі своїми рідними весь жах, що відбувався, і подальшу страту. Масові розстріли в урочищі Бабин Яр 30 вересня не закінчилися, вони тривали весь період окупації. На думку деяких дослідників, в Бабиному Яру тільки євреїв було розстріляно близько 150 тисяч чоловік з усієї України. За приблизними підрахунками, в цілому число убитих коливається від 70 тисяч до 200 тисяч чоловік. Після завершення Другої світової війни керівники масових страт під Києвом постали перед військовим трибуналом.

У 1968 році іспанський тенор Пласідо Домінго дебютував у залі "Метрополітан Опера".

У 1988 році Нобелівська премія миру була присуджена миротворчим силам ООН.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 вересня вшановує пам'ять Святої Євфимії Всехвальної. У народі день назвали Євфимія Прехвальная або Пташина кістка. Якщо ви загадаєте бажання в цей день - воно обов'язково здійсниться.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися і лихословити.

Прикмети на 29 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

чи не падають листя - морози настануть нескоро;

тепло і сухо - зима буде пізньою;

грім - зима буде безсніжною.

Іменини 29 вересня

Іменини у Віктора, Григорія, Людмили, Купріяна, Олексія, Йосипа, Сергія, Дорофея та Михайла.