Путін і Ердоган укладуть "історичну угоду" в Сочі – експерт

Російський і турецький президенти Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган можуть укласти "історичну угоду" на особистій зустрічі в Сочі. Про це заявив професор турецького університету Малтепе (Стамбул) Хасан Унал, повідомляє Лента.Ру.

"Якщо лідерам нема про що укладати угоду, то навіщо такому політику як Ердоган особисто їхати в Сочі? Там уже явно щось намічене. Мені здається, мова йде про якусь угоду. Складно судити про її масштаби, але я очікую чогось досить крупного ", - передрік експерт.

При цьому Унал зазначив, що жорсткі висловлювання щодо статусу Криму, зроблені Ердоганом з трибуни Генасамблеї ООН, можуть бути частиною вибудовування переговорних позицій перед майбутньою зустріччю.

Політолог не виключив, що майбутня угода між Туреччиною та Росією може включати певний компроміс щодо Сирії, оскільки в Анкарі зростає усвідомлення помилковості існуючої політики на цьому напрямку.

"Угода може бути націленою на підтримку балансу на Близькому сході, у середземноморському та чорноморському регіонах і на Кавказі", - зазначив Унал.

Зустріч Путіна та Ердогана відбудеться в Сочі 29 вересня. Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав одну з тем зустрічі російського та турецького президентів - вони обговорять виконання домовленостей про боротьбу з терористами в Ідлібській зоні деескалації.