В Італії рекордно зросли тарифи на комуналку

В Італії з 1 жовтня тарифи за електрику збільшаться на 29,8%, а за газ – на 14,4%. Крім того, очікується, що до кінця 2021 року рахунки за комуналку в країні виростуть ще, повідомляє Обозреватель.

Як пише La Repubblica, рекордне підвищення тарифів означає, що середньостатистична сім'я віддасть за комунальні послуги за рік на 300 євро більше. Про зростання цін італійський регулятор Arera оголосив у вівторок, 28 вересня.

Журналісти зазначили, що вартість електрики та природного газу виросла дуже різко попри втручання уряду. Однак раніше передбачалося, що підвищення складе 40% і 30% відповідно.

У підсумку влада пообіцяла виділити додаткові 3 млрд євро, щоб стримувати темпи зростання. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відзначав: ці заходи будуть спрямовані найперше на найбільш бідних й уразливих жителів Італії.

"Ми вирішили скасувати в останньому кварталі року системні витрати на газ для всіх і на електроенергію для сімей та невеликих компаній" , – сказав міністр.

Системні витрати в Італії – це додаткова плата, що додається до рахунків, яка покриває великий спектр витрат: від преференцій для поновлюваних джерел енергії до виведення з експлуатації атомних електростанцій.

Прем'єр-міністр Італії вказав, що багато факторів підвищення тарифів є тимчасовими, але закликав до довгострокових дій, зокрема й на європейському рівні, для вирішення проблеми. Більшу частину використовуваної електроенергії Італія наразі імпортує.