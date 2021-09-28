В Україні під загрозою утилізації десятки тисяч доз вакцини - МОЗ

В Україні можуть утилізувати понад 35 тисяч доз вакцини від коронавірусу, у вакцин 30 вересня закінчується термін придатності, повідомляє Дзеркало тижня.

30 вересня закінчується термін придатності у 35 676 доз вакцин, зокрема: 1 640 доз вакцин AstraZeneca і 34 036 доз вакцини Pfizer. Термін придатності до 31 жовтня у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca і 5772 вакцини Pfizer, термін придатності до 30 листопада у 1 164 959 доз вакцини AstraZeneca і 2 862 доз вакцини Pfizer. Крім того, вакцини Pfizer будуть придатними до 31 листопада - 2 862 доз, до 31 грудня - 767 722 дози та ще 877 296 доз - до 31 січня 2022 року. Про це поінформували в МОЗ.

"Для запобігання псуванню, спершу використовується вакцина з коротким проміжком до терміну придатності" , - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому МОЗ нагадує, що відомство прийняло рішення застосовувати мінімально допустимий інтервал між введенням двох доз вакцини AstraZeneca, який дозволений інструкцією - чотири тижні. Це дозволить максимально швидко захистити людей і швидше і раціональніше використовувати наявну вакцину.

Всього в Україні налічується 11 457 084 доз COVID-вакцин від різних виробників.