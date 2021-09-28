Для медпрацівників і Нацполіціі створюють пенсійні соцпакети

Міністерство соціальної політики розробляє соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників медичних установ та Національної поліції. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми пропонуємо соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для окремих груп працівників, що виконують соціально значущі роботи і зарплата яких фінансується з державного бюджету" , - зазначила міністр, передає прес-служба Мінсоцполітики.

Також Лазебна розповіла, що Мінсоцполітики планує запустити пілотний проєкт по впровадженню накопичувальних пенсійних програм на об'єктах великої приватизації через зобов'язання з соціальної відповідальності нових власників цих об'єктів.

Очікується, що вже цієї осені Верховна Рада прийме законопроєкт про накопичувальні пенсії.