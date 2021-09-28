Telegram заблокував найбільший в Італії канал антивакцинаторів

Месенджер Telegram заблокував популярний італійський канал антивакцинаторів "Basta Dittatura" ("Ні диктатурі"). У цій групі противники щеплень від COVID-19 публікували персональні дані політиків, чиновників і лікарів, підбурювали до насильства й навіть вдавалися до погроз, повідомляє Обозреватель.

Як пише La Repubblica, "Basta Dittatura" вважали одним з основних інформаційних ресурсів антивакцинаторів у країн. Він координував дії "активістів": від вуличних демонстрацій до бойкоту ресторанів і барів, які вимагали для входу COVID-сертифікати.

При спробі перейти за колишньою адресою спільноти тепер висвічується повідомлення: "Цей канал не може бути переглянутий, тому що він порушує умови Telegram".

Telegram пішов на такий крок після того, як за канал "взялася" прокуратура Турина. Адміністратори "Basta Dittatura" порушували закон, оскільки займалися підбурюванням. Крім того, вони публікували номери телефонів та адреси італійських публічних осіб, які закликали людей щеплюватися.

Серед останніх були як медики та науковці, так і чиновники та політики. Зокрема, погрози надходили на адресу міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Прокуратура зажадала "добровільного співробітництва" від компанії Telegram, що базується в Дубаї. Керівництво пішло на зустріч італійським правоохоронцям.

У Telegram зі свого боку вказали, що адміністраторів каналу попереджали про те, що вони порушують вимоги платформи, проте жодних дій зроблено не було.