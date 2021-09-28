Американські дипломати відвідали зону ООС

Представники США вийшли в море на броньованому артилерійському катері і побували в одному із загонів морської охорони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Делегація вийшла в море на малому броньованому артилерійському катері, щоб самим оцінити стан справ в територіальних водах України. Крім цього, американські гості відвідали один із загонів морської охорони, де ознайомилися з технікою та озброєнням, яке є у підрозділу" , - сказано в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил.

Також представники США зустрілися з командиром тактичної групи "Маріуполь", який розповів їм про ситуацію з безпекою в Азовському морі.