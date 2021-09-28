У КНДР підтвердили запуск гіперзвукової ракети

Військові КНДР у вівторок провели випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети, Про це заявило офіційне північнокорейське інформагентство ЦТАК, повідомляє "Интерфакс".

Згідно з повідомленням, Академія наук національної оборони КНДР випробувала ракету "Хвасон-8" в провінції Чагандо. Випробування в Пхеньяні називають успішним.

ЦТАК називає розробку гіперзвукової ракети однієї з п'яти першочергових завдань на поточну п'ятирічку і зазначає, що її реалізація "просувається вперед". Досі в розпорядженні Пхеньяна не було зброї такого типу.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея у вівторок вранці провела пуск ракети малої дальності у бік Японського моря. Снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії. Цей пуск став сьомим випробуванням зброї в КНДР в цьому році.