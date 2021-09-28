Кузін розповів, чи законно вимагати від нещеплених працівників ПЛР-тести

Роботодавці в Україні мають законне право вимагати у співробітників проходити щотижневе ПЛР-тестування. Заходи можуть застосовуватися, якщо працівник не вакцинований або не має довідки про те, що перехворів на COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він пояснив, що працівники повинні бути вакциновані або епідемічно безпечні.

"Тому така норма є абсолютно раціональною і виправданою з точки зору епідемічної безпеки. Особливо, якщо мова йде про закриті приміщення і працівників критичної інфраструктури" , – зазначив лікар.

Кузін додав, що такі вимоги в Україні вводять багато бізнес-структур, установ та підприємців. Проведення ПЛР-тестування може бути як коштом підприємства, так і співробітника. Також трапляються випадки, коли людину переводять на дистанційну роботу і знижують їй зарплату, у разі відмови від вакцинації.

Головний санітарний лікар підкреслив, що швидкість поширення штаму Дельта, який циркулює в Україні, в рази зросла. Одна людина може в середньому заразити від п'яти до восьми осіб при інтенсивному спілкуванні або перебуванні в закритому приміщенні.