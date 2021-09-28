ОГПУ відкрив провадження проти ДБР по "справі вагнерівців"

Заявник у справі "вагнергейта" Андрій Тетерук 28 вересня отримав повідомлення від Офісу Генерального прокурора про відкриття провадження про невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформує на facebook-сторінці "Рух Опору Капітуляції". В Офісі Генпрокурора заявляють, що дані були внесені 22 вересня.

"Як зазначено у виписці з ЄРДР, Офіс виконує рішення слідчого судді Печерського районного суду. 16 вересня він зобов'язав ОГПУ відкрити провадження щодо невиконання слідчим Центрального апарату ДБР постанови слідчого судді Шевченківського районного суду від 22 липня. Це постанова зобов'язувала Бюро почати розслідування державної зради з боку представників влади. Слідчий ДБР порушив частину 2 статті 382 Кримінального кодексу "Невиконання рішення суду". Посадовим особам, які вчинили такий злочин, загрожує позбавлення волі на строк до 5 років із забороною обіймати певні посади строком до 3 років. Однак в ОГПУ не вказали особу, відповідальну за ведення слідства про злочинну бездіяльність ДБР. Процесуальне керівництво з боку ОГПУ здійснює прокурор Литвинюк, який і підписав повідомлення про відкриття провадження" , - наголошується в повідомленні.

Активісти обіцяють тримати цей процес під контролем. "Рух Опору Капітуляції" нагадує, що 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін і Юрій Гудименко подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин ДБР. Причиною стало те, що Бюро ігнорує постанову Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з яким має почати розслідування зриву представниками влади затримання "вагнерівців". Офіс Генпрокурора проігнорував заяву, тому 10 вересня заявники подали до Печерського районного суду скаргу на його бездіяльність. 16 вересня суд зобов'язав Офіс відкрити провадження про невиконання рішення суду з боку ДБР.