Оглядач із США Діана Каді в статті для журналу National Interest пояснила, що Україна невипадково використовувала кримських татар для спроби підриву газопроводу в Криму, повідомляє Лента.Ру.

На її думку, Київ намагався виставити претензії так, ніби Москва "пригнічує кримськотатарський народ". Її також збентежило, що диверсію на російському півострові намагалися влаштувати до Генасамблеї ООН. Автор також звернула увагу, що спецслужби Києва завербували для цих цілей не росіян чи українців, яких у Криму більшість, а саме татар.

"Незрозуміло, чому самі кримські татари не розуміють, що їх експлуатують" , - зазначила Каді.

Журналіст нагадала, що на Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський порівняв організацію із "супергероєм на пенсії".