"Укроборонпром" запропонував побудувати 240 суден за десятирічку

Державний концерн "Укроборонпром" презентував стратегію суднобудівної промисловості України на період до 2030 року, повідомляє Укрінформ.

Презентація відбулась в ІА "Укрінформ" 28 вересня. Стратегія була розроблена Укроборонпромом спільно з Асоціацією суднобудівників України (АСУ) "Укрсудпром" і для її написання був проведений детальний аналіз стану військового та цивільного суднобудування в Україні.

Менеджер проєктів управління стратегії та розвитку ДК "Укроборонпром" Віктор Плахута, презентуючи стратегію, розповів, що станом на сьогодні у складі військово-морського флоту України налічується 18 суден. Відповідно до рішення РНБО щодо розвитку Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року, в Україні планується будівництво патрульних та артилерійських катерів, ракетних катерів, корветів та фрегату.

У стратегії зазначається, що для виконання цього рішення необхідно здійснити низку кроків. Зокрема, визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за сферу суднобудування, забезпечити максимальну локалізацію виробництва у межах спільних проєктів з іноземними партнерами, оновити науково-технічну базу і забезпечити систему дешевого кредитування під довгострокові капіталомісткі та наукоємні проєкти з суднобудування для потреб ВМС ЗСУ.

Для розвитку цивільного флоту в Україні перш за все потрібно оновити парк суден. Загалом для вітчизняних потреб необхідно збудувати 240 нових суден. В Укроборонпромі порахували, що обсяги вантажних перевезень внутрішніми водними шляхами України до 2030 можуть бути збільшені до 30 млн т на рік, що потенційно згенерує 7500 нових робочих місць та щороку додатково приноситиме 16 470 млн грн у бюджет.

Для досягнення таких показників необхідно: ухвалити рішення РНБО щодо заходів з розвитку суднобудівної промисловості України, внести зміни до Митного та Податкового кодексів відповідно до цього рішення, ухвалити рішення РНБО про заборону використання суден, вироблених в РФ, та продовжити дію закону про держпідтримку суднобудівельної промисловості.

Задля підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій у галузь в Укроборонпромі пропонують тимчасово звільнити від податкового та митного навантаження товари, вироблені за кордоном, які використовують для суднобудування. Тимчасово звільнити від сплати податків суднобудівельні підприємства, а також провести реструктуризацію боргів таких підприємств перед бюджетами та фондами.