Названа причина несприйнятливості деяких людей до COVID-19

Вчені британського Центру вірусних досліджень MRC-Університету Глазго провели дослідження і пояснили, чому частина населення планети може виявитися несприйнятливою до COVID-19. На їхню думку, відповідь криється в особливостях їх генетики: за це відповідає мутація в гені OAS1. Результати дослідження опубліковані в журналі Science, повідомляє Лента.Ру.

Попередньо, внутрішньоклітинний противірусний захист може не тільки відбитися у вигляді природного «імунітету» до SARS-CoV-2, але і пригнічувати реплікацію вірусів, тобто знижувати тяжкість захворювання. Дослідникам, які використовували в основному метод секвенування, вдалося з'ясувати, що варіант гена OAS1 у частини людей здатний «розпізнавати» деякі типові ознаки вірусів, властивих в тому числі COVID-19.

Йдеться про пренилірований ген - тобто, білок до якого приєднана одна молекула жиру. Якщо ж OAS1 пренилірований, це означає, що він фактично «не вміє» реагувати на збудник коронавірусу і не може послати «тривожні сигнали» імунній системі.