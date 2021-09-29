Матері можуть передавати немовлятам антитіла до COVID-19 - дослідження

Матері можуть передавати антитіла до коронавірусу своїм дітям через грудне молоко. Таким чином діти, що знаходяться на грудному вигодовуванні, отримують хоча б частковий захист, повідомляє Обозреватель.

Учені з лікарні Mount Sinai в Нью-Йорку зібрали молоко, пожертвуване 75 жінками, що видужали від вірусу. Дослідження показало, що антитіла присутні в грудному молоці до 10 місяців після зараження матері.

При цьому більшість зразків молока матерів з позитивним результатом на COVID-19 нейтралізували вірус.

Ведеться подальша робота, щоб з'ясувати, чи може імунітет передаватися через грудне молоко після вакцинації.

Хоча немовлята відносно захищені від коронавірусу, в 10% випадків після зараження вони потребують стаціонарного лікування.

Антитіла грудного молока можуть бути використані для розробки нових ліків від COVID-19 для дорослих.