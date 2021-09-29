Псакі прокоментувала слова військових про збереження військ в Афганістані

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що можливе збереження і збільшення військового контингенту в Афганістані означало б війну з рухом "Талібан". Таку умову вона назвала на брифінгу, повідомляє Лента.Ру.

Таким чином офіційний представник прокоментувала слова чиновників Пентагону про те, що президенту США Джо Байдену рекомендувалося не виводити повністю американських військових. За її словами, був спектр думок з цього питання, що підтверджується показаннями Конгресу з боку посадових осіб оборонного відомства.

"Було також зрозуміло, що це не буде довгостроковою рекомендацією - необхідність ескалації, збільшення чисельності військ. Це б також означало війну з "Талібаном", потенційні втрати. І президент просто не був готовий приймати таке рішення. Він не вважав, що це відповідає інтересам американського народу, інтересам наших військ" , - додала прессекретар Білого дому.

Псакі вказала, що збереження контингенту стало б стійким і довгостроковим. Вона підкреслила, що незалежно від рад, рішення про виведення військ брав Байден, як глава держави, головнокомандувач і людина, яка стоїть на варті національних інтересів.