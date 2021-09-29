Київський адвокат наживався на квартирах померлих

Правоохоронці повідомили про підозру київському адвокату, який на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами у Києві вартістю 2,5 млн гривень, повідомляє УНІАН.

Про майновий злочин йдеться на сторінці прокуратури Києва у Facebook. Слідство встановило, що упродовж 2018-2019 років підозрюваний та невстановлені слідством особи підробили правовстановлювальні документи на дві квартири у Києві, що належали померлим особам.

Надалі на підставі цих документів адвокат заволодів житлом. При цьому однією з квартир адвокат заволодів, використовуючи документи свого клієнта, який нічого не знав. Потім зловмисник без відома клієнта передав житло у власність третім особам, щоб отримати прибуток від його продажу.

Через шахрайські дії групи осіб, до якої входив підозрюваний, спадкоємцям завдано збитків на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Наразі погоджено повідомлення про підозру адвокату та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на квартири накладено арешт.

Інших учасників злочинної схеми встановлюють правоохоронці.