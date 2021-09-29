Усик на вершині рейтингу The Ring, крутіше тільки Ф'юрі

Українець близький до того, аби очолити список і найсильніших боксерів світу поза ваговою категорією, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український боксер Олександр Усик після перемоги над тепер уже ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа поліпшив свої позиції у рейтингах авторитетного видання The Ring.

Напередодні бою на лондонській арені "Тоттенгем Готспур" українець посідав десяту сходинку в списку найсильніших бійців хевівейту та четверту - у переліку найкращих боксерів світу, незалежно від їхньої вагової категорії (Р4Р).

Після того, як Усик відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF та IBO, він додав одразу дев'ять позицій у рейтингу суперважкої ваги.

Таким чином у переліку найсильніших боксерів хевівейту титулованого українця випереджає лише британець Тайсон Ф'юрі, який зараз володіє поясами WBC та The Ring. Позаду Усика залишились Джошуа, а також американець Діонтей Уайлдер, який близько п'яти років утримував титул WBC до поразки від Ф'юрі.

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Великобританія)