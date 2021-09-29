Усик на вершині рейтингу The Ring, крутіше тільки Ф'юрі

Усик на вершині рейтингу The Ring, крутіше тільки Ф'юрі
Фото: Олександр Усик

Українець близький до того, аби очолити список і найсильніших боксерів світу поза ваговою категорією, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український боксер Олександр Усик після перемоги над тепер уже ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа поліпшив свої позиції у рейтингах авторитетного видання The Ring.

Напередодні бою на лондонській арені "Тоттенгем Готспур" українець посідав десяту сходинку в списку найсильніших бійців хевівейту та четверту - у переліку найкращих боксерів світу, незалежно від їхньої вагової категорії (Р4Р).

Після того, як Усик відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF та IBO, він додав одразу дев'ять позицій у рейтингу суперважкої ваги.

Таким чином у переліку найсильніших боксерів хевівейту титулованого українця випереджає лише британець Тайсон Ф'юрі, який зараз володіє поясами WBC та The Ring. Позаду Усика залишились Джошуа, а також американець Діонтей Уайлдер, який близько п'яти років утримував титул WBC до поразки від Ф'юрі.

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

  1. Олександр Усик (Україна)
  2. Ентоні Джошуа (Великобританія)
  3. Діонтей Уайлдер (США)
  4. Ділліан Уайт (Великобританія)
  5. Джозеф Паркер (Австралія)
  6. Енді Руїс (Мексика)
  7. Луїс Ортіс (Куба)
  8. Майкл Хантер (США)
  9. Оскар Рівас (Колумбія)
  10. Джо Джойс (Великобританія)
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics