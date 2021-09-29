Банки блокують карти і перекази: що потрібно знати

В Україні, як і в усьому світі, постійно посилюються правила фінансового моніторингу. Як результат, все більше клієнтів банків стикаються з арештом рахунків і переказів, повідомляє Обозреватель.

Про головні порушення, через які можуть заблокувати рахунок, читайте далі в матеріалі.

Якщо перевищити кількість переказів

З картами українських банків (для фізичних осіб) є ліміт на перекази. Наприклад, в ПриватБанку можна отримати або відправити гроші більше 100 разів. Це, в тому числі, пов'язано з обмеженнями платіжним систем.

Якщо ви хочете отримувати оплату за свої послуги або товари на картку, потрібно використовувати рахунок фізособи-підприємця, тоді не доведеться стикатися з подібними проблемами. Однак ті українці, які хочуть як фізособа отримувати оплату як підприємець, рано чи пізно зіткнуться з блокуванням картки.

Якщо стати боржником

Згідно закону виконавча служба може написати лист в банк і зажадати блокування рахунку будь-якого боржника. І це може бути заборгованість за комуналку, за кредитом, аліментах і т.д. У такому випадку будь-яка фінансова установа зобов'язана дотримуватися закону і єдиний спосіб отримати доступ до свого рахунку – виконати свої фінансові зобов'язання.

При цьому потрібно звертатися не в банк, а до виконавця, з ініціативи якого заблокували рахунок. Дізнатися інформацію про свій обов'язок можна за допомогою реєстру боржників.

Якщо проводити сумнівні операції

У кожному банку є власний фінансовий моніторинг. Крім того, є вимоги і з боку закону. Нацбанк, як регулятор, контролює, щоб банки дотримувалися всі вимоги. І якщо, наприклад, дробити переклади, часто поповнювати рахунок готівкою і дробити суми так, щоб вони здавалися незначними, переводити або отримувати гроші від депутатів та інших публічних людей, які пов'язані з владою, проводити нетипові для себе операції, великі перекази – банк має право тимчасово призупинити доступ до грошей і зажадати документи або пояснень.

Крім того, коли термін дії вашої картки закінчиться, фінансова установа має право не продовжувати його і не видавати нову картку навіть без пояснень причини.