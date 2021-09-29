У Білорусі на нафтозаводі трапилася пожежа

У білоруському місті Новополоцьк у Вітебській області ввечері у вівторок, 28 вересня, сталася пожежа на нафтозаводі Нафтан. Пожежникам вдалося локалізувати вогонь, повідомляє Кореспондент.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій республіки причиною пожежі став витік палива.

"Сьогодні під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ Нафтан в м Новополоцьк Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням. Відбувається смолоскипне горіння на позначці +3 метри" , - інформували в МНС.

Полум'я локалізували до 22:05, ліквідували о 22:14. На місці працювали 58 пожежників і 15 одиниць спецтехніки.