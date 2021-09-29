Трамп попереджав Путіна про різкість на камеру
45-й президент США Дональд Трамп говорив російському колезі Володимиру Путіну, що буде поводитися з ним жорстко на камери. Про це йдеться в книзі колишнього прессекретаря Трампа Стефані Грішем I'll Take Your Questions Now, копію якої отримала газета The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Грішем, під час зустрічі президентів на саміті G20 в Осаці у 2019 році вона чула, як Трамп сказав Путіну:
"Гаразд, я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом декількох хвилин ... Але це на камери, а, коли вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте".
Перед журналістами Трамп пожартував, що вони з Путіним повинні «позбутися» від представників ЗМІ, які нібито публікують фейкові новини. Він сказав, що
«у вас в Росії такої проблеми немає», на що глава Кремля відповів:
«Так, так, у нас те ж саме».