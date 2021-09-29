Владу КНР звинуватили у блокуванні закупівель "Боїнгів"

Уряд КНР забороняє китайським авіакомпаніям купувати літаки корпорації Boeing на "десятки мільярдів доларів", за що має бути притягнутим до відповідальності, повідомляє "Интерфакс".

Про це завила міністр торгівлі США Джина Раймондо в інтерв'ю Національному громадському радіо (NPR). Вона звинуватила Пекін у порушенні зобов'язань із закупівель американських товарів по першій фазі торгової угоди з США від 2020 року.

"Китайські авіакомпанії хочуть купити літаки на десятки мільярдів доларів, але на шляху китайський уряд" , - сказала Раймондо, додавши, що "китайцям потрібно грати за правилами".

За оцінками Boeing, до 2040 року китайським авіакомпаніям буде потрібно 8,7 тис. нових літаків на суму $1,47 трлн.