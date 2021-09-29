США звинуватили РФ у зриві наради ОБСЄ

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію в зриві щорічної наради Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань людського виміру, яке планувалося у Варшаві 27 вересня. Заява опублікована на сайті Держдепартаменту, повідомляє Лента.Ру.

"На жаль, нарада ОБСЄ з людського виміру у 2021 році не відбулася через рішення уряду Росії заблокувати цю зустріч. Ми глибоко шкодуємо у зв'язку з цією спробою російської влади заблокувати контроль над становищем в області прав людини, що погіршується" , - підкреслив глава відомства.

Блінкен додав, що Держдепартамент не залишить без уваги порушення прав людини у світі та продовжить робити все можливе, щоб залучити до цієї проблеми увагу світової громадськості. Держсекретар висловив надію, що країни-учасниці ОБСЄ продовжуватимуть проводити заплановані зустрічі.