Виверження вулкана на Пальмі: лава досягла океану

Лава вулкана, що вивергається вже десятий день на іспанському острові Пальма (Канарські острови) дійшла до океану, повідомляє РИА Новости.

"Лава вже дійшла до моря" , - йдеться в повідомленні служби з надзвичайних ситуацій Канар в Twitter.

Канарські острови омиваються Атлантичним океаном, але в Іспанії слово "море" також використовують відносно океану.

"Контакт лави з морем може провокувати вибухи та виділення шкідливих для здоров'я газів. Якщо ви перебуваєте в ізольованому районі Тасакорте, найбезпечнішим місцем є ваш будинок" , - йдеться в повідомленні.

Фахівці також попереджають, якщо людина знаходиться на вулиці, то необхідно знайти "притулок".

Виверження вулкана на острові Пальма почалося 19 вересня. Раніше Національний географічний інститут Іспанії фіксував зростання сейсмічної активності. Наразі лава знищила близько 700 будинків. Евакуйовано близько 6 тисяч жителів Пальми, жителі ще декількох прибережних районів повинні залишатися вдома.