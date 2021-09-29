Курс валют НБУ на 29 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 29 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 28 вересня, знизився на 9 коп до 26.57 за 1 долар.
Євро подешевшав на 14 коп до 31.03 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 44 коп до 36.06 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 10 коп до 28.62 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 6 коп до 6.72 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.569 800
|EUR
|євро
|31.033 500
|RUB
|рубль
|0.366 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.061 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.622 000
|PLN
|польський злотий
|6.721 300