Путін планував емігрувати до Іспанії – джерело

Президент Росії Володимир Путін наприкінці 90-х років планував емігрувати з РФ і переїхати до Іспанії, повідомляє Гордон.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів колишній друг Путіна, російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ Сергій Пугачов. Зараз він живе у Франції та судиться з РФ в Гаазі. ЗМІ раніше називали Пугачова "банкіром Кремля" та "банкіром Путіна".

Зокрема, у своєму інтерв'ю він згадав одну з розмов з Путіним у 1999 році, коли той був директором ФСБ.

"Він мені каже:" закінчуйте ці інтриги. Мені вже набридло. Я ні туди, ні сюди". Я навіть, пам'ятаю, надихнувся: він директор ФСБ, підполковник: "Давай ми тобі присвоїмо генерал-полковника!" А він каже: "Та ти що! Боже боронь. Ні в якому разі". Я думаю:" ось все-таки людина скромна... "а він мені каже:"я потім за кордон виїхати не зможу". Він до Іспанії хотів виїхати" , - розповів Пугачов.

За інформацією Пугачова, у Путіна в Іспанії був власний будинок.