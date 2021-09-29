Автомобільні шини відчутно подорожчають

Перевзути на зиму авто в цьому сезоні стане відчутно дорожче. Позначаються як самі подорожчали покришки, так і складності з логістикою з Китаю, де виробляється левова частка світових брендів, повідомляє UBR.

Чекають учасники ринку і зростання попиту на шини після торішнього просідання. Тут є ризик, що потреба в них перевищить поточні можливості виробників. У підсумку, прогнозують експерти, в цьому році підготувати авто до зими вийде в середньому на 15% дорожче торішніх розцінок.

Дефіцит каучуку і дорога доставка

Підвищення цін на шини прогнозували ще влітку - перш за все через дефіцит натурального каучуку, який є важливою сировиною при виробництві покришок.

Його пропозиція різко знизилося через збільшення в зв'язку з пандемією попиту з боку медичної галузі (він використовується у виробництві рукавичок і ін. Захисних засобів), неврожаю через природні катаклізми, а також поширення хвороби дерев-каучуконосів.

Однак, якщо ситуація з каучуком для ринку не стала новиною, то багаторазове збільшення вартості доставки шин з Китаю і країн Азії, за словами керівника інтернет-магазину "Асканія Шина" Андрія Максимця, ще відіграється на цінах майбутнього сезону.

"Вартість перевезення контейнера вже піднялася в кілька разів і продовжує расті.Ето значить, що раніше недорогі азіатські шини, по-перше, стають дорожчими, а по-друге, їх присутність на полицях скорочується", - повідомив він в коментарі .

По ряду виробників подорожчання на деякі позиції вже склало 5-10%, і воно продовжиться, особливо в сезон. Тому ті, хто будуть купувати шини в останній момент (коли піде сніг) - однозначно переплатять.

Ще один фактор, який прискорив ціни, пов'язаний з тим, що виробники шин ще не здатні в повному обсязі задовольнити підвищення попиту на покришки після спаду в 2020 році. Деякі заводи досі працюють не на повну потужність.

У зв'язку з цим шинні компанії змушені переглядати вартість.

"Популярні моделі шин іменитих брендовбудут коштувати дуже дорого. Старі запаси 2018-2020 років зараз продаються досить швидко. А нові завезення не встигають підвозити, і ціни високі. Завищення вартості, які ми спостерігаємо на деякі з розмірів, зараз досягає 30%", - каже власник шинного центру All Tire Микита Школьний .

Він погодився, що зараз є дефіцит шин, особливо великих розмірів. Тому купувати клієнти будуть то, на що вистачить грошей: попит очікується як на дорогі позиції, так і на дешевий сегмент. Але "очікувати Michelin за ціною Росави - точно не варто".

Почім колеса

Що стосується конкретних цін, засновник шинного сервісу "Альо Шина" Олексій Углов називає вилку від 1100 грн до 2700 грн за "колесо" популярних моделей в економ- і преміум-сегменті на найпоширеніший розмір 205-65-16.

За його спостереженнями, в середньому сегменті найбільшим попитом у нас користуються шини марки Hankook, а в "преміум" добре зарекомендувала себе новинка минулого року Michelin X-Ice Snow, яка наполовину виготовляється в Китаї.

Але в гонитві за брендами, зазначає експерт, не варто забувати про найголовніше - характеристиках самої гуми. У сегменті зимових шин присутній два основні класи: це "еврозіма", у якій регламентне значення температур від плюс 10 до мінус 10 градусів, і арктичні або скандинавські шини, які найкраще працюють з + 2-3 до -30 градусів за Цельсієм.

Забувають перевірити важливі параметри

Особливу увагу Углов приділяє склався тренду брати гуму "свіжіше".

"В інтернеті з'явилася інформація, де розповідають, як визначити рік випуску гуми - це чотиризначний число, наприклад, 3112, яке позначає 31 тиждень 2021 года.Народ, вивчивши це, відправився дзвонити в інтернет-магазини і перевіряти року. В результаті, в гонитві за свіжої шиною, він упускає дійсно важливі показники: вага, фортеця боковини, ударостійкість, швидкісні показники ", - говорить експерт.

В результаті водій на однорічному колесі має недостатній індекс навантаження, недостатній індекс швидкості і взагалі не те, що йому було потрібно. Але "зате він щасливий і радий, що взяв нове".

Хоча експерт не заперечує, що "еврозімнюю" шину дійсно краще брати свіжіше, але серед літніх і арктичних шин рік "взагалі ні про що не говорить". Крім того, додає Углов, шини нових років випуску легко піддаються підробці, ніж багато складів і дистриб'ютори зараз користуються.

"Не забувайте звертати увагу на думку Шинника-експерта, який буде підбирати шини, спираючись на свій досвід, тести. Можна гнатися за роком випуску, який в підсумку виявиться підроблений і набитий на шину, яка знята з виробництва в 2011 році", - помічає засновник "Альо Шина" .

Відходять від старих коліс

Щодо б/у гуми експерти відзначають, що цей сегмент минає і їх покупка в нинішніх умовах буде не виправданою.

"Б/у шини, тим більше зимові - це" не поважати себе ". Я категорично проти. Та й взагалі, шини старше п'яти років ставити не рекомендую. Ніхто не знає, гдеі какхранілась шіна.Іцени на б/у, як правило, дорожче, ніж купити нову, носбрендомпопроще ", - говорить директор" Eurotyre "Віталій Самойленко.

З ним згоден і Микита Шкільний з All Tire, який вважає, що знайти хорошу б/у шину - велика проблема.

"Як правило, з Європи везуть старі покришки, пересохлі, найчастіше з ушкодженнями. Краще купити один раз новий комплект і з повною впевненістю от'ездітьтрі-четиресезона", - вважає Школьний.

Хоча й не заперечує, що в цьому році клієнти на б/у гуму теж будуть.

Але, як зазначає засновник "Альо Шина" Олексій Углов, б/у зараз купують в основному за звичкою, а пробіг на них більше і служить вона максимум один сезон.

Як альтернативу на даний момент все частіше розглядають недорогий імпорт, який успішно зайшов на місцевий ринок після обвалу гривні в 2014 році, і продукцію українських марок Росава і Premiorri (Преміорі).

"У них є моделі, випущені на імпортному обладнанні і майже з імпортними стандартами якості. В цілому це цілком конкурентоспроможна, у великій кількості типів і розмірів продукція", - говорить Углов.

Уже "пробивають" шиномонтажі

Ті, хто не хочуть стояти в великих чергах, вже готують другі комплекти і починають заїжджати на зміну шин. В цілому сезон починається після 10 жовтня або коли середньодобова температура знижується до 5-7 градусів Цельсія - при цій температурі літня гума починає втрачати еластичність, тобто дубєєт.

"Дуже часто у нас автолюбителі люблять їздити практично на зношених шинах і подкачіваютіхраз в два дня. Советуюімраньше змінити свої літні шини на зимові, інакше дощі, мокре листя створять їм ефект" санок на льоду ". Це дуже небезпечно. Краще ставити зимові шини - за місяць вони не зітруться", - підкреслює Школьний .

Також якщо мова йде про фарбування диска, перехід на диск меншого розміру - цим краще займатися зараз.

Скільки коштує перевзування

За вартістю послуг самого шиномонтажу ситуація на ринку неоднозначна - хтось не змінює розцінки вже кілька років, хтось все ж планує їх піднімати в зв'язку з закупівлею дорогого обладнання та витратних матеріалів.

При наявності своїх шин середня ціна заміни по Києву в легкових малолітражних автомобілях варіюється від 440 до 600 грн, в седанах потужніший - від 700 до 1000 грн. Але є і ті, хто працює дешевше.

У вартість може входити також перевірка дисків, ніпелів і балансування коліс.

"Важливий момент, який зараз стає" мастхев "-це змазування маточин спеціальним мастилом, особливо на зиму. Послуга входить в вартість шиномонтажу і є візитною карткою хороших точок. Така мастило перешкоджає корозії заліза в ступиці і привалочной площині алюмінію диска, які потім можуть привести до проблем зі зняттям колеса ", - говорить Углов з" Альо Шина.

Деякі шиномонтажі все ще тримають ціни на послуги на рівні минулого року, інші ж переглянули прайси ще з весни. В цілому ж на окремих точках нам підтвердили підвищення цін ще мінімум на 15% до поточного прайсу.

Як правильно зберігати шини

Експерти шинного центру відзначають, що балкон - одне з найбільш небажаних місць для зберігання покришок. Через прямого впливу сонячних променів гума просто усохне.

"Краще використовувати більш-менш сухе місце зі стандартною температурою, в ідеалі - підземний паркінг, гараж, комору в будинку. Найбільш вдалий і зручне місце, з огляду на вагу сучасних коліс по 25-30 кг, - на складі авторизованого шиномонтажу", - резюмує Углов .

Розкид цін по зберіганню покришок на шиномонтажах - від 500 до 1000 грн за півроку.