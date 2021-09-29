Що очікується на валютному ринку в середу

Вчора Міністерство фінансів провело вдале розміщення облігацій внутрішньої державної позики на суму майже 7 млрд гривень. Сьогодні має бути внесено за них гроші.

Серед розміщених - шестирічні ОВДП на суму майже 2,5 млрд гривень. Ці папери раніше користувалися особливим попитом у нерезидентів. Можна припустити, що і зараз якусь їх частину придбали іноземні інвестори. Якщо це так, то їм необхідно буде продавати валюту, щоб отримати гривню для їх оплати. Це може ще сильніше зміцнити гривню сьогодні. У той же час на сьогодні намічено погашення ОВДП на суму 13,3 млрд гривень (включаючи відсотки). Якщо навіть частина цієї суми потрапить на валютний ринок, це може обернутися сильним падінням гривні. В умовах можливої високої волатильності Національному банку доведеться вкрай уважно стежити за ситуацією на міжбанківському валютному ринку і оперативно вживати заходів щодо недопущення різких коливань курсу.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,50/26,60 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок знизилася на 4 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,67-26,68 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,63-26,64 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,64-26,65 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Імовірність як зростання, так і падіння ціни готівкового долара сьогодні приблизно однакова.

Євро на ринку FOREX у вівторок продовжив знижуватися і до вечора опустився до позначки 1,1677 долара. Вранці середи євро торгується у вузькому діапазоні 1,1677-1,1689 долара. Готівковий євро у вівторок подешевшав на 7 копійок: з 31,17-31,18 до 31,10-31,12 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,10 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Як і готівковий долар, євро сьогодні буде «штормити».

Російський рубль у вівторок спочатку виріс до 72,40 рублів за долар, а до вечора впав до 73 рублів за долар. Вранці середи він торгується в діапазоні 72,70-72,90 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці другий тиждень зберігає стабільну ціну на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Протягом дня можливі коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів.