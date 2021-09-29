На Херсонщині розорали і засіяли соняшником курган

У Херсонській області власниця земельної ділянки розорала курган - археологічний пам'ятник і засіяла його соняшником, повідомляє Кореспондент.

"Бериславської окружною прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянки за фактом самовільного зайняття та обробки особливо цінної землі площею 0,06 га (ч. 2 ст. 197-1 КК України)" , - сказано в повідомленні прокуратури регіону.

Як встановило слідство, жінка знала про те, що в межах її земельної ділянки міститься об'єкт культурної спадщини - курган. Також вона знала про заборону ведення земляних робіт в охоронній зоні, проте розорала ділянку і засіяла пам'ятник археології соняшником.

Санкція статті передбачає обмеження волі від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.