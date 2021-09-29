В Україні почався дефіцит популярних автомобілів

В Україні вже не можна купити нові автомобілі деяких популярних моделей. Сайт з'ясував, які покупки доведеться перенести на наступний рік, повідомляє Autoconsulting.

Спочатку карантин, зупинка автомобільних заводів і спад продажів, потім - дефіцит мікрочіпів і реалізація відкладеного попиту. В результаті - перебої з поставками деяких популярних моделей нових автомобілів. Щоб з'ясувати, яких саме, кореспонденти зробили моніторинг двох десятків автосалонів. Цікавилися наявністю популярних моделей.

Є проблеми з наявністю популярного позашляховика Renault Duster. Як повідомили в автосалоні "Кий-Авто" на Дніпровській набережній, тут є в наявність тільки автомобілі з МКПП. В автосалоні "Рено Віннер Оболонь" є тільки дизельні моделі з переднім приводом. Дизель з АКПП буде (обіцяють) в листопаді. А версія 4х4, можливо, з'явиться вже в жовтні. В автосалоні "Арма Моторс" на Кільцевій в наявність передньопривідні бензинові версії. Дизельні - під замовлення, швидше за все будуть в листопаді.

Дуже обмежений асортимент Suzuki Vitara, яка є в наявності. Як повідомили в "Ніко Мегаполіс" на Бориспільському шосе, на даний момент доступна базова версія з мотором 1,6 л і переднім приводом. Повнопривідну "Вітара" в Україні можна очікувати не раніше лютого наступного 2022 року.

В автосалоні "Віді Трейдинг" на кільцевій також підтвердили, що до кінця року версії 4х4 в Україні не буде. У наявність - тільки базова передньопривідна.

Дуже напружена ситуація з поставками Skoda Octavia. Як повідомили в автосалоні "Прага Авто" на Кільцевій, найближча поставка очікується в лютому. І це будуть моделі різних комплектацій, але тільки з бензиновим двигуном 1,4 л. Це ті автомобілі, які вже замовлені. Якщо ви хочете інший мотор, то треба чекати, коли завод знову відкриє замовлення. Відповідно, поставка буде, орієнтовно тільки в квітні-травні 2022 року.

У 1-му Автоцентрі Skoda в наявність виявилася тільки одна Octavia з МКПП. Машини з "автоматом" можна буде замовляти в грудні. Їх доставлять в Україну в травні. Приблизно така ж ситуація і в "Авто Трейдинг Центрі". Замовлення тут будуть приймати не раніше січня. Поставки - влітку. Тут є один тестовий автомобіль, але він не продається.

Не краща ситуація і з Toyota RAV4. Як повідомили в автоцентрі "Сіті Плаза" на проспекті Бандери, замовлення на цю модель у виробника закриті. Коли їх відкриють поки не відомо. В автосалоні "Віді Автострада" на Кільцевій обнадіяли. Тут не виключають, що в жовтні-листопаді виробник може відкрити якийсь склад і автомобілі надійдуть в Україну в січні-березні 2022 року. Але вибір буде тільки з тих моделей, які присутні на складі. Замовити щось інше - поки не можна. В автосалоні "Авто Саміт" на Харківському шосе цю інформацію підтвердили. У листопаді завод може відкрити склад. Але які там будуть комплектації - невідомо.

Правда, в декількох автосалонах сказали, що іноді звідкись раптом з'являються по 1-3 машини. Але їх швидко розбирають і треба ловити. Тому, просять залишити координати. Не виключено, що таким чином тут збирають клієнтську базу даних.

А ось з наявністю Volkswagen Tiguan ситуація поки нормальна. Цей позашляховик є в наявностi. Як повідомили в автосалоні "Атлант-М" на Дніпровській набережній, склад автомобілів невеликою. Але в наявність є і бензинові і дизельні версії в різних комплектаціях з повним приводом. Цю інформацію підтвердили і в автосалоні "Автосоюз" на проспекті Бандери.

Як бачимо, так званий чіп-криза вже впливає і на український автомобільний ринок. І поки перспективи ліквідації цього дефіциту досить туманні. Одні виробники сподіваються на вирішення питання вже в наступному 2022 році. Інші кажуть, що це відбудеться не раніше 2023 року. Не виключено, що слідом за дефіцитом будуть підніматися і ціни. Як мінімум, на популярні моделі і комплектації.