ВС дозволив не платити за іпотекою: дві підстави для скасування договору

Касаційний господарський суд в складі Верховного Суду визнав недійсним договір іпотеки, за яким банк нарахував клієнту борг $800 000, розповів керуючий партнер ЮК "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко, повідомляє UBR.

В результаті, додає він, майно вибуло з-під застави фінустанови.

За словами юриста, для скасування іпотечного договору судді знайшли відразу дві причини:

відповідно до ст. 369 ГК України угода щодо розпорядження спільним майном, укладена одним із співвласників, може бути визнана судом недійсною за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який уклав угоду, необхідних повноважень;

відсутність нотаріально завіреної згоди іншого з власників на укладення угоди позбавляє співвласника, який уклав угоду, необхідних повноважень на укладення договору про розпорядження спільним майном. Укладення такого договору свідчить про порушення його форми і відповідно до ч.4 ст.369, ст. 215 ГК України надає іншій із співвласників (дружині) право оскаржити договір на підставі його недійсності.

"Суди попередніх інстанцій на зазначені обставини уваги не звернули і дійшли помилкового висновку про відмову в задоволенні позову з підстав ненадання відповідачем інформації про те, що майно перебуває у спільній сумісній власності", - говорить Касьяненко.

Таким чином, рішення суддів першої та апеляційної інстанції скасовано з прийняттям нового рішення про задоволення позову та визнання недійсним іпотечного договору.