Geely випустить свій перший смартфон

Глава Geely Holding Group Ерік Лі (Лі Шуфу) заснував нову компанію Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd, що базується в Ухані, яка буде займатися розробкою розумних пристроїв - в тому числі смартфоном преміум-класу, повідомляє Autoconsulting.

Поки в цьому сегменті ринку домінують Apple і Samsung. За словами Лі, якому належить 55 відсотків нової фірми, головний тренд майбутнього - створення екосистеми, в яку будуть входити різні пристрої, від автомобілів до телефонів, щоб користувачам було зручніше ними управляти.

В офіційній заяві Geely повідомляється, що Hubei Xingji Shidai Technology підписала угоду про стратегічну співпрацю з Зоною економічного і технічного розвитку Ухані для виробництва мобільних телефонів.

Reuters в свою чергу уточнює, що нові пристрої з'являться на ринку в 2023 році - і вже за перший рік компанія розраховує продати не менше трьох мільйонів смартфонів. 55 відсотків акцій Hubei Xingji Shidai Technology належать особисто Еріку Лі, а решта 45 - Geely. Журналісти з'ясували, що інвестиції в проект становлять 10 мільярдів юанів, що відповідає 1,5 мільярда доларів.