Разумков припустив, коли будуть висновки Венеціанської комісії щодо олігархів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков передбачає, що висновки Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів можуть надійти всередині грудня, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"Президент... нещодавно проводив телефонну розмову з паном Букіккіо - головою Венеціанської комісії. І ми, я сподіваюся, отримаємо незабаром висновки, всередині грудня від Венеціанської комісії" , - зазначив Разумков.

Він вважає, що це точно буде раніше, ніж закон набере чинності.

14 вересня Разумков зазначив, що законопроєкт про олігархів може розглядатися парламентом навіть тоді, коли він переданий до Венеціанської комісії. При цьому він повідомив, що законопроєкт був направлений в Комісію ще 10 вересня.

23 вересня Верховна Рада прийняла президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599). Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з представлених 1270.

24 вересня в ВР було зареєстровано 12 проєктів постанов, які пропонують скасувати рішення ВР про прийняття цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-й - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Як відомо, поки такі проєкти постанов не будуть розглянуті та відхилені парламентом, закон, якого вони стосуються, не може бути підписаний головою парламенту і переданий на підпис президенту.