Нафта подешевшала

Котирування нафти знижуються в середу на побоюваннях з приводу темпів відновлення світової економіки на тлі пандемії, повідомляє "Интерфакс".

До 8:14 листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,22 (1,54%), до $77,87 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $0,44 (0,6%) - до $79,09 за барель.

Листопадові ф'ючерси на WTI до цього моменту дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,19 (1,58%), до $74,1 за барель. За попередню сесію WTI подешевшала на $0,16 (0,2%) - до $75,29 за барель.

Економісти Goldman Sachs напередодні погіршили прогнози зростання економіки Китаю в 2021 році на тлі обмежень в енергоспоживанні. Тепер аналітики банку очікують зростання ВВП країни на 7,8% в порівнянні з роком раніше, тоді як попередній прогноз був 8,2%. Раніше прогнози зростання ВВП Китаю також погіршили банк Nomura і рейтингове агентство Fitch.

У той же час ціни на нафту залишаються поблизу рівнів, в останній раз зафіксованих в жовтні 2018 року, на тлі обмеженої пропозиції. Видобуток в Мексиканській затоці все ще не відновлений до рівнів, що передували урагану "Іда", в той час як запаси сировини знаходяться на мінімумі за три роки.

Аналітики Goldman на цьому тижні підвищили прогноз вартості Brent на кінець поточного року до $90 за барель з $80, зазначивши, що нафтовий ринок може зіткнутися з більш серйозним дефіцитом, ніж багато хто думає.